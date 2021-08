Taliban siger nej til at give mere tid til evakuering

Taliban i Afghanistan advarer mandag om, at det vil få "konsekvenser", hvis USA og dets allierede forlænger deres soldaters ophold i Afghanistan til ud over over næste uge.

Det kommer, mens kaos stadig råder ved lufthavnen i Kabul, hvor tusindvis af amerikanere, europæere og deres lokalt ansatte og familier desperat forsøger at komme ud af landet.

Kabuls bratte fald til Taliban sidste søndag har chokeret vestlige lande. Det skete kun to uger før USA's deadline 31. august til at trække udenlandske styrker ud af Afghanistan.

USA, Storbritannien og andre vestlige lande har luftet interesse for at forlænge deadline. Så det vil lykkes at flyve de mange ud af landet, der står på lister over folk, som skal evakueres.

Men det afvises blankt af Taliban.

- Hvis USA eller Storbritannien skulle ønske at få ekstra tid til at fortsætte evakueringerne, så er svaret nej, siger Talibans talsmand, Suhail Shaheen, til britiske Sky News.

Hvis operationen skulle fortsætte efter 31. august, så vil det svare til at "forlænge besættelsen" af Afghanistan, siger han.

/ritzau/AFP