Taliban strammer grebet om Afghanistans nordlige provinser

Taliban har indtaget endnu en provinshovedstad i det nordlige Afghanistan. Byen Taloqan, der er hovedstad i den nordlige provins Takhar, er faldet til den militante bevægelse.

Det oplyser embedsmænd, sikkerhedskilder og indbyggere i byen søndag aften lokal tid.

- Vi trak os tilbage fra byen i eftermiddag, efter at regeringen ikke formåede at sende hjælp, siger en unavngiven sikkerhedskilde.

- Byen er desværre helt i hænderne på Taliban, tilføjer kilden.

Regeringsstyrkerne lavede en retræte for at undgå civile tab og store ødelæggelser i byen, siger Rohullah Raufi, der er medlem af provinsrådet, til nyhedsbureauet dpa.

Han tilføjer, at regeringsstyrkerne nu har trukket sig tilbage til Farkhar-distriktet. Det ligger mindst 40 kilometer fra Taloqan.

Et øjenvidne i byen bekræfter, at sikkerhedsstyrker og embedsmænd er set forlade Taloqan i en kortege af køretøjer.

Tidligere søndag oplyste andre kilder til nyhedsbureauet Reuters, at Taloqan var under voldsomt pres. Civile flygtede fra kampe i byen, og Taliban havde indtaget nogle regeringsbygninger.

Det er den tredje provinshovedstad, Taliban har indtaget på en enkelt dag. I alt har den militante bevægelse sendt regeringsstyrker på flugt fra fem provinshovedstæder i løbet af weekenden.

Den hurtige offensiv ser ud til at have overrumplet regeringsstyrkerne.

De tre provinshovedstæder Kunduz, Sar-e-Pul og Taloqan, der alle ligger i det nordlige Afghanistan, faldt i løbet af få timer søndag. Det oplyser politikere, sikkerhedskilder og indbyggere i de tre byer.

I Kunduz beskriver en indbygger situationen som "totalt kaos".

Talibans erobring af Kunduz søndag betragtes som den vigtigste under gruppens igangværende offensiv. Der bor cirka 270.000 mennesker i byen.

Afghanistans forsvarsministerium meddeler, at regeringsstyrker nu kæmper for at genvinde kontrollen med vigtig infrastruktur.

- Specialstyrker har indledt en rydningsoperation. Nogle områder, herunder nationale radio- og tv-bygninger, er blevet ryddet for Taliban-terroristerne, skriver ministeriet i en meddelelse.

