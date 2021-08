Taliban-talsmand: Styreform i Afghanistan afklares snart

En talsmand for Talibans politiske kontor siger på tv-kanalen Al Jazeera, at han anser krigen i Afghanistan for at være ovre.

Bevægelsen vil snarest beslutte, hvordan landet mere konkret skal styres, fortæller han søndag aften dansk.

- Vi lover alle, at vi vil sørge for sikkerhed for borgerne og diplomatiske missioner. Vi er klar til at have en dialog med alle fremtrædende afghanske personer og vil garantere dem den nødvendige beskyttelse, siger talsmand Mohammad Naeem til tv-kanalen, som har base i Qatar.

Til AP har en anden talsmand ved navn Suhail Shaheen sagt, at den militante bevægelse vil holde møder med det formål at danne en "åben, inkluderende islamisk regering".

Det uddybes ikke, hvad der menes.

Mange afghanere og det internationale samfund frygter, at Taliban igen vil indføre et kvindeundertrykkende styre med mange menneskerettighedskrænkelser.

Blandt andre har FN's generalsekretær, António Guterres, opfordret Taliban til at beskytte kvinders og pigers rettigheder.

Samtidig har der været bekymring for afghanere, som har været ansat for vestlige ambassader og militærmagter.

En Taliban-talsmand siger til Al-Jazeera, at de afghanere vil blive tilbudt amnesti.

Han siger samtidig, at bevægelsen ikke ønsker at isolere sig og ønsker relationer til det internationale samfund.

Med udtalelserne vurderer Reuters, at Taliban forsøger at give et mere moderat billede af den militante islamistiske bevægelse.

I løbet af søndag er Taliban gået ind i Afghanistans hovedstad, Kabul. Ifølge eget udsagn er bevægelsen inde i adskillige af i alt 22 distrikter i byen.

Tv-billeder har vist Taliban i præsidentpaladset.

Talibans fremmarch har den seneste uge taget voldsom fart i Afghanistan, mens vestlige soldater har trukket sig ud.

/ritzau/Reuters