Taliban udveksler narkobaron med ingeniør med USA

Taliban hylder mandag en fangeudveksling med USA, hvor den militante, islamistiske bevægelse har fået udleveret en af deres støtter til gengæld for en amerikansk civilingeniør.

Familien til amerikaneren Mark Frerichs, civilingeniør og veteran fra den amerikanske flåde, bekræfter mandag, at han er frigivet efter to års fangenskab i Afghanistan.

– Mark Frerichs blev udleveret til USA, og Haji Bashir Noorzai blev udleveret til os i Kabuls lufthavn, oplyste Afghanistans udenrigsminister, Amir Khan Muttaqi.

Tidligere på dagen holdt Taliban en pressekonference om fangeudvekslingen.

Artiklen fortsætter under annoncen

Denne fungerede også som en velkomstceremoni for Haji Bashir Noorzai, som er løsladt efter mange år i amerikansk fangenskab.

Han blev anholdt og anklaget for at have smuglet heroin for over 370 millioner kroner ind i USA og Europa. Han fik en livstidsdom i 2009.

Den afghanske udenrigsminister udtrykte håb om, at fangeudvekslingen kan føre til et bedre forhold til USA, der ligesom de fleste andre lande ikke anerkender Taliban-regimet.

- Dette kan blive et nyt kapitel mellem Afghanistan og USA. Dette kan åbne en ny dør for samtaler mellem begge lande, sagde Muttaqi, som takkede forhandlere på begge sider for at få fangeudvekslingen i stand.

Taliban-regimet har længe arbejdet på at få udleveret Haji Bashir Noorzai. Han var i sin tid en af Afghanistans mest indflydelsesrige narkobaroner, men også en nær støtte af Taliban.

Mark Frerichs forsvandt i Khost-provinsen i Afghanistan i januar 2020. Det blev senere klart, at han var bortført- tilsyneladende af Haqqani-netværket, som har nære bånd til Taliban.

Frerichs var i Afghanistan som leder for et amerikansk logistikselskab. Han var tidligere soldat i den amerikanske flåde.

/ritzau/AFP