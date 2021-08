Taliban venter fredelig magtoverdragelse i løbet af få dage

Vi venter en fredelig overdragelse af magten i Afghanistan inden for de nærmeste dage. Det er meldingen fra Suhail Shaheen, der er Talibans talsmand, til BBC søndag.

Han lover, at piger under et nyt islamistisk styre fortsat vil kunne gå i skole og studere, hvis de dækker deres ansigt til. De vil også kunne forlade deres hjem.

Det havde piger og kvinder ikke lov til under Talibans styre fra 1996 til 2001.

Han siger, at det er Talibans agt at respektere kvinders rettigheder. Det samme gælder i forhold til medier og diplomater.

- Vi forsikrer folk om, navnlig i byen Kabul, at deres ejendom og deres liv er i sikkerhed.

- Vi afventer en fredelig overdragelse af magten, siger han og venter, at det vil ske inden for få dage.

Det bliver op til domstolene at afgøre straffe som henrettelse, stening og amputationer af lemmer, lyder det videre fra talsmanden.

Kommentarerne falder, mens Taliban søndag har omringet Kabul og er på nippet til reelt at overtage magten i Afghanistan.

/ritzau/