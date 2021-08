Taliban venter på USA's godkendelse til at overtage lufthavn

Afghanistans nye magthaver, Taliban, og de amerikanske soldater, der er ved at forlade landet, sigter mod en hurtig overdragelse af lufthavnen i Kabul.

Det siger et højtstående medlem af den militante bevægelse søndag.

- Vi venter bare på, at amerikanerne skal nikke ja, før vi kan sikre fuld kontrol over Kabuls lufthavn, siger personen, der udtaler sig på betingelse af anonymitet.

Han tilføjer, at Taliban har tekniske eksperter, herunder højt kvalificerede ingeniører, der står klar til at overtage lufthavnen.

Ligeledes søndag fortæller en vestlig sikkerhedskilde i Kabul, at de amerikanske styrker er gået ind i slutfasen af evakueringerne fra den afghanske hovedstad.

Ifølge kilden befinder der sig lidt over 1000 civile i lufthavnen, som mangler at blive fløjet ud, før tropperne kan trække sig helt tilbage.

Taliban indledte en offensiv i maj, da vestlige styrker begyndte at trække sig ud af Afghanistan.

Det skete efter 20 års militær tilstedeværelse i landet.

Bevægelsen rykkede hastigt frem i løbet af sommeren og indtog 15. august Kabul som den sidste store bastion. Samtidig erklærede Taliban sejr over de afghanske regeringsstyrker.

Der opstod herefter kaos omkring lufthavnen i Kabul, da tusindvis af afghanere og udlændinge forsøgte - og stadig forsøger - at komme ud af landet.

Torsdag kulminerede situationen, da et selvmordsangreb ramte nær lufthavnen i den afghanske hovedstad.

Foreløbigt har angrebet kostet 13 amerikanske soldater og mindst 79 afghanere livet.

En afdeling under Islamisk Stat (IS) har taget skylden for angrebet.

/ritzau/Reuters