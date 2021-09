Taliban vil lade 200 amerikanere og andre civile rejse

Taliban vil tillade 200 amerikanere og andre udenlandske statsborgere at rejse ud af Afghanistan fra lufthavnen i Kabul via chartrede fly.

Det oplyser en amerikansk embedsmand, der udtaler sig på betingelse af anonymitet.

Ifølge embedsmanden er det USA's særlige udsending og tidligere FN-ambassadør, Zalmay Khalilzad, der har lagt pres på Taliban og dermed sikret udrejsen.

Det ventes, at afgangene fra Kabul vil finde sted torsdag.

USA og dets allierede afsluttede evakueringen fra Afghanistan natten til den 31. august.

Den omfattende evakuering omfattede egne statsborgere, andre vesterlændinge og ikke mindst titusinder af afghanere, der har arbejdet for dem i løbet af de seneste 20 år.

Selv om titusinder af afghanere blev fløjet ud af landet, sidder der stadig tusinder tilbage, der er godkendt til at blive evakueret, men ikke formåede at komme til lufthavnen.

Taliban har lovet, at de vil få lov til at rejse ud på sikker vis.

Siden 15. august, hvor den militante bevægelse indtog Kabul, er flere end 123.000 civile blevet evakueret fra den afghanske hovedstad.

Det oplyste lederen af USA's militære centralkommando, general Kenneth F. McKenzie, da de sidste amerikanske soldater havde forladt Afghanistan.

Danmark har evakueret omkring 1000 personer fra Afghanistan, heriblandt godt 600 tolke og andre lokalt ansatte inklusive deres familier.

Talibans nye regering i Afghanistan blev præsenteret tirsdag.

Mullah Mohammad Hassan Akhund er ny regeringsleder, mens den terroranklagede Sirajuddin Haqqani er ny indenrigsminister.

Den nye regering kommer til verden, lidt over tre uger efter at Taliban uden kamp indtog hovedstaden Kabul og tvang de vestlige lande og deres militære styrker i landet på et hastigt tilbagetog.

