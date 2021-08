Taliban vil stoppe evakuering på tirsdag

Mørket sænker sig over Afghanistan.

Håbet om et mere moderne Taliban, der vender barske metoder og det middelalderlige syn ryggen, begynder at fortone sig i virkeligheden på gader og stræder.

Der er færre kvinder i bybilledet.

Borgere risikerer at blive slået ihjel på stedet af talibanere.

Det sagde Michelle Bachelet tirsdag. Hun er chef for FN's Menneskeretsråd, der mødtes i Geneve.

- Vi har pålidelige rapporter om krænkelser begået af Taliban i Afghanistan - blandt andet summariske henrettelser og begrænsninger af kvinders frihedsrettigheder.

Med "summariske henrettelser" henviste hun til henrettelser uden rettergang.

Hun sagde, at FN har fået meldinger om, at kvinder i nogle områder har fået udgangsforbud.

At piger ikke får lov at gå i skole.

Sådan var det også, da Taliban regerede i dele af Afghanistan fra 1996 til 2001.

Strenge regler om adskillelse af køn, om at kvinder skal bære burka og kun må færdes offentligt, hvis de ledsages af et mandligt familiemedlem.

Nogle af Talibans talsmænd har sagt, at kvinder nu får en mere fremtrædende rolle i samfundet. De må arbejde og gå i skole.

Men virkeligheden rundt om i landet ser ifølge FN anderledes ud.

En diplomat for Afghanistans afsatte regering sagde ifølge Reuters til Menneskeretsrådet, at millioner af afghanere nu frygter for deres liv. Taliban gennemfører hus-til-husundersøgelser.

Han sagde ikke, hvem Taliban leder efter.

Zabihullah Mujahid, talsmand for Taliban, sagde ifølge Reuters, at alt ikke er som før.

Taliban prøver at finde en "procedure", som giver kvinder mulighed for at arbejde.

Han opfordrede også udlandet til at holde deres ambassader åbne.

- Der er sikkerhed for dem, sagde han.

De mange afghanere, der har samlet sig ved Kabuls lufthavn, kan også godt gå hjem igen, sagde han.

- Vi garanterer deres sikkerhed.

Hans forsikringer så ikke umiddelbart ud til at have effekt.

De vestlige lande fortsætter med at evakuere deres statsborgere og afghanere, der har arbejdet for dem, fra den internationale lufthavn i Kabul.

De har travlt. USA har erklæret, at alle tropper er ude af landet den 31. august.

Talsmand Mujahid fastslog tirsdag, at Taliban ikke accepterer at forlænge fristen.

Der er også trafik den anden vej.

En prominent gæst har været på besøg hos Mullah Abdul Ghani Baradar, Talibans næstkommanderende.

Washington Post og nyhedsbureauet Reuters rapporterer, at CIA's chef, William Burns, mandag var i Kabul for at mødes med Baradar.

Der er ikke oplysninger om, hvad de talte om, og CIA har ikke bekræftet mødet.

Men det antages, at de har drøftet en forlængelse af fristen for evakuering fra Afghanistan, så alle kan komme med ud.

Tirsdag eftermiddag var der virtuelt topmøde for verdens førende industrinationer i G7 om Afghanistan.

Ifølge oplysningerne fra mødet drøftede lederne fra Storbritannien, USA, Frankrig, Italien, Canada, Tyskland og Japan blandt andet, om det er muligt at udsætte tilbagetrækningen nogle dage.

Det blev også drøftet, hvordan det internationale samfund skal forholde sig til det nye styre i Afghanistan.

