Talibans faderskikkelse dræbt ved knivangreb

Manden, der uddannede Talibans ledere, meldes dræbt i sit hjem i den pakistanske by Rawalpindi.

En ledende muslimsk prædikant i Pakistan, mullah Maulana Samiul Haq, der er kendt som "Talibans far", er blevet dræbt ved et knivangreb i sit hjem.

Haq's søn, Hamidul Haq, bekræfter, at hans far blev dræbt fredag.

Han blev dræbt i sit hjem i garnisonsbyen Rawalpindi.

Flere nyhedsmedier siger, at Haq blev dræbt af skud.

Maulana Samiul Haq er kendt for at have uddannet nogle af de mænd, som ledede og udviklede Tablian i Pakistans flygtningelejre, inden de tog til Afghanistan og overtog kontrollen med landet i 1990'erne.

Den religiøse leder grundlagde det berømte Haqqania seminar, hvor snesevis af afghanske ledere har fået deres uddannelse eller undervisning.

Hans seminar ligger i byen Akora Khattak ved Khyberpasset.

Ukendte gerningsmænd skød eller knivstak den fremtrædende muslimske leder, der har ledet en islamistisk skole i det nordvestlige Pakistan, oplyser hans højrehånd, Yousaf Sha.

Han siger, at det er uklart, hvem der stod bag drabet, og at deres motiver er ukendte.

Haq var leder af en fraktion af det islamistiske parti Jamiat-e-Ulema Islam.

I 2016 blev Talibans øverste leder Mohammed Mansour Akhtar dræbt i et amerikansk droneangreb.

Taliban, der menes at bestå af omkring 30.000 mand, rykkede ind på den politiske scene, efter at muslimske oprørere i 1992 overtog magten i Afghanistan.

Det skete, efter at den Moskva-støttede regering kollapsede.

I 1996 overtog Taliban kontrollen med Kabul og udråbte sig som lovmæssig regering i Afghanistan. Forinden var 50.000 mennesker omkommet i blodige interne stridigheder.

Frem til den amerikanskledede invasion i 2001 - efter al-Qaedas angreb i New York og Washington den 11. september - kontrollerede bevægelsen store dele af landet.

Under Taliban blev Koranens ord benyttet nidkært til at forhindre piger og kvinder i at gå i skole eller arbejde.

