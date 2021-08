Talibans offensiv giver dybe panderynker i Nato

Nato vil fortsat støtte Afghanistans regering og sikkerhedsstyrker så meget som muligt.

Det siger generalsekretær Jens Stoltenberg i en kort udtalelse efter et møde i forsvarsalliancen fredag.

- Nato vil bevare vores diplomatiske tilstedeværelse i Kabul og vil fortsat tilpasse os efter omstændighederne, siger Stoltenberg.

Han tilføjer, at sikkerheden for Natos ansatte i Kabul er højeste prioritet.

Nato-landenes 30 ambassadører holdt fredag krisemøde for at drøfte situationen i Afghanistan, der er i hastig udvikling.

Der er dyb bekymring i Nato over Talibans lynoffensiv. I løbet af en uge har den militante bevægelse taget kontrol med 18 af Afghanistans 34 provinshovedstæder.

Taliban er rykket tættere på den afghanske hovedstad, Kabul, som den truer med at indtage.

Natos bekymring gælder også blandt andet angreb mod civile og målrettede drab, fremgår det af udtalelsen fra Nato-chefen.

- Taliban skal forstå, at de ikke vil blive anerkendt af det internationale samfund, hvis de tager landet med magt, siger Stoltenberg.

- Vi forpligter os fortsat til at støtte en politisk løsning på konflikten.

Han nævner ikke yderligere om, hvad der er blevet drøftet på fredagens møde i Bruxelles.

Men en unavngiven diplomat sammenligner situationen med Saigons fald ved slutningen af Vietnam-krigen.

- Situationen er katastrofal, siger en anden diplomat til nyhedsbureauet AFP.

To af de førende Nato-lande, USA og Storbritannien, meddelte torsdag, at de sender henholdsvis 3000 og 600 soldater til Kabul for at hjælpe med at evakuere medarbejdere fra deres ambassader i Kabul.

Danmark og Norge har fredag meddelt, at deres ambassader i Kabul lukker midlertidigt, og at de ansatte evakueres.

Tyskland vil reducere bemandingen på sin ambassade til "et absolut minimum", meddelte den tyske udenrigsminister, Heiko Maas, tidligere fredag.

/ritzau/