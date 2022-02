Talkshow suspenderer Whoopi Goldberg for Holocaust-udtalelse

Det koster Whoopi Goldberg sit talkshow-værtsjob i to uger, at hun sagde, at Holocaust ikke handler om race.

Den amerikanske skuespillerinde og talkshow-vært Whoopi Goldberg er blevet suspenderet fra ABC's talkshow "The View" efter kontroversielle kommentarer om Holocaust.

Goldberg er indtil videre suspenderet i to uger.

Det oplyser en CNN-journalist i et tweet tirsdag amerikansk tid.

Den 66-årige komiker og Oscar-vindende tv-personlighed sagde i talkshowet "The View" mandag, at Holocaust "ikke handlede om race".

I stedet mente Goldberg, at Holocaust handlede om menneskets umenneskelighed over for andre mennesker, og at det involverede "to hvide grupper af mennesker".

Efter hendes kommentarer påpegede kritikere, at netop race var centralt for folkedrabet, eftersom nazisterne mente, at deres race var hævet over andre.

Goldberg undskyldte efterfølgende for sine kommentarer.

- I dagens show sagde jeg, at Holocaust "ikke handler om race, men om menneskets umenneskelighed over for mennesket". Jeg skulle have sagt, at det handler om begge dele, udtalte hun.

/ritzau/Reuters