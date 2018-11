Talman fremtvinger afstemning om svensk statsminister

Den svenske talman vil have partierne til at stemme om, hvorvidt Moderaternas leder skal være statsminister.

Den svenske talman vil have Riksdagen til at stemme om, hvorvidt Moderaternas leder, Ulf Kristersson, skal være ny statsminister.

Afstemningen kan tidligst afholdes 12. november.

Det skriver nyhedsbureauet TT.

Afstemningen kommer ifølge talman Andreas Norlén for at få skabt et muligt gennembrud i forhandlingerne om en ny regering i Sverige.

Ved valget 9. september fik hverken den rød-grønne eller borgerlige blok flertal.

Begge blokke har afvist at samarbejde med det indvandrerkritiske Sverigedemokraterna, der blev Riksdagens tredjestørste parti.

- Afstemningen er vigtig for at skabe bevægelse i processen. Også selv om der måske ikke er flertal for Ulf Kristersson, siger Andreas Norlén mandag på et pressemøde i Stockholm.

Ulf Kristersson skal inden afstemningen meddele talmannen, hvilke partier han agter at danne regering med.

Både Kristersson og den fungerende statsminister, Stefan Löfven, har forsøgt at danne en ny regering efter valget. Men begge har måttet opgive.

Efter al sandsynlighed vil Kristersson pege på de øvrige partier i den borgerlige Alliansen.

Men de fire partier - Moderaterna, Liberalerna, Kristdemokraterna og Centerpartiet - har ikke flertal alene.

Stefan Löfven har opfordret de to midterpartier Liberalerna og Centerpartiet til at skifte side og lave et såkaldt "blokoverskridende samarbejde".

Det har de to partier dog afvist.

Omvendt har Löfven og Socialdemokraterna nægtet at støtte en regering, hvor man ikke selv sidder på statsministerposten.

De knap to måneder, regeringsforhandlingerne har varet siden valget, er den længste forhandlingsperiode i nyere svensk politisk historie.

/ritzau/