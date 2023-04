Talskvinde: Navalnyj bliver måske udsat for langsom forgiftning

Den fængslede russiske oppositionspolitiker Aleksej Navalnyj kæmper med alvorlige mavesmerter, der kan være en form for langsomt virkende gift.

Det siger hans talskvinde, Kira Jarmysh, torsdag.

Natten mellem fredag og lørdag i sidste uge blev der ringet efter en ambulance til Navalnyj. Han sidder fængslet i den højsikrede straffekoloni IK-6, der ligger i Melekhovo omkring 250 kilometer øst for Moskva.

Navalnyj lider ifølge talskvinden af alvorlige mavesmerter og kan ikke spise fængselsmaden, fordi den forværrer smerterne.

Siden mandag har det været forbudt for ham at købe alternativ mad i fængslet.

- Han spiser ikke noget, fordi han har fået forbud mod at modtage pakker med mad eller købe mad i fængselsbutikken. Og den mad, som fængslet giver ham, forværrer faktisk hans mavesmerter, siger Kira Jarmysh.

- Hans helbred er ikke særlig godt. Vi kan ikke udelukke tanken om, at han bliver forgiftet - ikke med en enorm dosis som før, men med små doser, så han ikke dør med det samme, og for at han skal lide, tilføjer hun.

Talskvinden siger videre, at der ikke er noget endeligt bevis for forgiftningsteorien, men at Navalnyj aldrig før har haft sådanne mavesmerter.

Kira Jarmysh frygter for Navalnyjs helbred, fordi ingen stort set er i kontakt med ham, og fordi han ikke får ordentlig lægehjælp.

Adspurgt om påstanden om, at Navalnyj bliver langsomt forgiftet, svarer Kreml, at den russiske regering ikke følger med i hans helbred, og at det er et spørgsmål for det føderale fængselsvæsen.

Navalnyj har været fængslet, siden han i januar 2021 vendte tilbage fra behandling i Tyskland.

Det var efter, han havde været udsat for et giftangreb i Rusland, som den russiske efterretningstjeneste efter alt at dømme stod bag.

Den 46-årige Navalnyj afsoner en fængselsstraf på ni år for bedrageri. Hans tilhængere mener, at dommen blev afsagt med ført hånd af præsident Vladimir Putin.

/ritzau/Reuters