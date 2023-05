Talsperson: Harry og Meghan jagtet af paparazzifotografer i bil

Prins Harry og hans hustru, hertuginde Meghan, var tirsdag involveret i det, som prinsens talsperson omtaler som en "nær katastrofal" biljagt.

Det skriver nyhedsbureauet Reuters.

Fotografer jagtede ifølge talspersonen parret i mere end to timer.

- I aftes var hertugen og hertuginden af Sussex og Fru Ragland involveret i en nær katastrofal biljagt af en hel kreds af højst aggressive paparazzifotografer, skriver talspersonen i en udtalelse ifølge Reuters.

- Biljagten var flere gange ved at resultere i sammenstød med andre bilister, fodgængere og også to betjente.

Politiet i New York siger til mediet New York Times, at det ikke har modtaget nogen anmeldelse om en biljagt i området, der involverer Harry og Meghan.

Ud over Prins Harry og Meghan var også Meghans mor, Doria Ragland, angiveligt til stede i bilen.

Billeder på sociale medier viser ifølge Reuters de tre sidde sammen i en taxa.

Biljagten fandt angiveligt sted, efter at Harry og Meghan havde deltaget i en prisuddeling i New York.

Prins Harrys mor, prinsesse Diana, omkom i 1997. Det skete, da hun var involveret i en bilulykke i Paris, da hun blev jagtet af fotografer.

Prinsen har flere gange bebrejdet pressen for prinsesse Dianas død.

Da Prins Harry og Meghan tirsdag aften blev jagtet af fotografer, kunne det ifølge talsperson været endt fatalt.

Fotograferne kørte angiveligt på fortovet, kørte over for rødt lys og tog også billeder, mens de kørte.

Talspersonen fortæller, at parret måtte benytte sig af en afledningsmanøvre for at ryste fotograferne af sig.

- At være en offentlig person medfører interesse fra offentligheden, men det må aldrig ske på bekostning af nogens sikkerhed, lyder det fra talspersonen ifølge Reuters.

Talspersonen opfordrer til, at ingen formidler de billeder, som fotograferne tog under biljagten.

- På grund af de omstændighederne, som billeder blev taget under, tilskynder formidling af dem til en meget påtrængende og farlig praksis, der er farlig for alle involverede.

/ritzau/