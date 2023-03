Tanken om efterladte hjemsøger veteran efter Afghanistan-exit

Nuværende og tidligere amerikanske soldater har onsdag vidnet om USA's tilbagetrækning fra Afghanistan i august 2021 ved en indledende høring i Kongressen.

Det skriver nyhedsbureauet AP.

Den tidligere marinesoldat sergent Tyler Vargas-Andrews afgav vidneforklaring, hvor han beskrev stanken af menneskekød under en stor røgfane, mens skrig fra børn, kvinder og mænd lød i lufthavnen i Kabul, efter at to selvmordsbomber var gået af.

- Jeg ser ansigterne på alle dem, vi ikke kunne redde. Dem, vi lod være tilbage, siger den tidligere soldat ved høringen.

Han mistede ifølge AP selv et ben og en arm under tilbagetrækningen.

- Tilbagetrækningen var efter min mening en katastrofe. Og der var en utilgivelig mangel på ansvarlighed.

Det er Det Republikanske Parti i Repræsentanternes Hus, der har sat en undersøgelse af Biden-administrationens håndtering af tilbagetrækningen fra Afghanistan i gang.

Onsdagens høring er den første af, hvad der ventes at blive en række høringer i sagen.

/ritzau/