Tanken om en nyfascistisk premierminister i Italien vækker bekymring i EU

Efter valget på søndag skal den nye regering i Rom overbevise sine allierede om, at Italien formår at leve op til sine internationale forpligtelser. Det kan blive svært

Under eurokrisen begyndte udtrykket ”superafmagt” at blive brugt om Italien. En superafmagt er et land med en afgørende vægt, der ikke formår at reformere sig selv og dermed ikke kan leve op til kravene i en forpligtende international kontekst, konkret EU eller Nato.

Italien er ikke et økonomisk kraftcenter som Tyskland eller en atommagt som Frankrig. Men med EU’s tredjestørste økonomi og en statsgæld, der nu overstiger 150 procent af bruttonationalproduktet, en industri, der stadig udgør en vigtig komponent i det samlede europæiske produktionsapparat samt et politisk system, der ikke formår at skabe de nødvendige forandringer, kan Italien betragtes som det europæiske samarbejdes akilleshæl. Desuden kan Italiens strategiske placering i Middelhavet næppe overvurderes: Alle skibe mellem Suezkanalen og Bosporusstrædet i øst og Gibraltarstrædet og Atlanterhavet i vest skal passere gennem Sicilienstrædet.