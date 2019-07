Tanzania nedkæmper krybskytter og får flere elefanter

Bestanden af elefanter og næsehorn vokser i Tanzania, fordi krybskytte-netværk er knust, siger præsidenten.

Krybskytter har fået det sværere i Tanzania.

Det siger landets præsident John Magufulis kontor.

I en erklæring oplyser kontoret, at regeringen har bekæmpet og opløst organiserede netværk af krybskytter, der har mejet dyr ned, så det næsten har været oppe på industrielt niveau.

Det betyder, at der nu bliver flere elefanter og næsehorn.

- Som et resultat af det arbejde, som den særlige udrykningsstyrkes indledte i 2016 for at bekæmpe krybskytteri, er bestanden af elefanter vokset fra 43.330 i 2014 til over 60.000 i dag, fremgår det af en erklæring fra præsidentkontoret.

Videre står der, at bestanden af næsehorn på fire år er vokset fra blot 15 stykker til nu 167.

Cites, den internationale organisation for truede dyrearter, har dog andre tal for næsehorn. Cites siger, at der i 2015 var 133 næsehorn i Tanzania.

Cites siger også, at antallet af elefanter i Tanzania i 2009 var 110.000.

Omfattende krybskytteri førte så til, at denne bestand var mere end halveret til 43.000 i 2014.

Efterspørgsel efter elfenben og horn fra næsehorn i asiatiske lande som Kina og Vietnam, hvor horn og stødtænder laves om til smykker og andre udskæringer, er blandt hovedårsagerne til krybskytteriet.

I februar i år dømte en domstol i Tanzania en fremtrædende kinesisk forretningskvinde 15 års fængsel. Hun blev kaldt "Elfenben Dronningen".

Hun blev dømt for at have smuglet stødtænder fra over 350 elefanter til Asien.

Turisme er en af hovedindtægterne for Tanzania. Det, som turister kommer til landet for at se og opleve, er bjerget Kilimanjaro, strandene ud til Det Indiske Ocean og så safarier for at se det omfattende dyreliv.

Præsidentkontoret siger, at det har afsat 32 procent af landets område til bevaringsaktiviteter.

Kontoret afviser kritik fra miljøgrupper, der kritiserer et projekt om at bygge et stort vandkraftværk i Selous-reservatet, som står på Unescos liste over bevaringsværdig verdensarv.

