Tarzan-skuespiller er blandt syv formodede døde i flystyrt i USA

Kort efter at et fly lettede fra lufthavn i Tennessee, styrtede det ned i en sø. Syv personer var om bord.

Syv passagerer om bord på et fly formodes at være døde, efter at det i weekenden styrtede ned i en sø nær den amerikanske by Nashville i Tennessee.

Blandt passagerne var Tarzan-skuespilleren Joe Lara og hans hustru, kostekspert Gwen Shamblin Lara.

Det oplyser den lokale redningstjeneste i Rutherford County i Tennessee.

Flyet styrtede omkring klokken 11 lokal tid lørdag, kort efter at det var lettet fra Smyrna-lufthavnen i delstaten med retning mod Palm Beach i Florida.

Den amerikanske luftfartsmyndighed, Federal Aviation Administration (FAA), bekræfter over for CNN, at syv mennesker var om bord på flyet, da det styrtede.

Lørdag aften lokal tid svandt håbet om at finde personerne om bord i live.

- Vi forsøger ikke længere at finde ofrene i live på dette tidspunkt, men vi forsøger at bjærge så meget, vi kan, fra ulykkesstedet, fortalte operationschef ved redningstjenesten i Rutherford County, Joshua Sanders.

Søndag eftermiddag lokal tid meldte redningstjenesten, at den havde fundet flere komponenter fra flyet såvel som ligdele i en 800 meter stor omkreds fra ulykkesstedet.

Eftersøgningen fortsatte søndag frem til mørkets frembrud. Den vil blive genoptaget mandag morgen.

/ritzau/AFP