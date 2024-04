Taylor Swift slår rekord med 200 millioner afspilninger af nyt album

Fredag udgav den amerikanske sangerinde Taylor Swift sit ellevte album med titlen "The Tortured Poets Department".

Og mindre end 24 timer efter udgivelsen har albummet slået rekord med over 200 millioner afspilninger på musikstreamingtjenesten Spotify.

Det skriver underholdningsmediet Variety.

Det endelige tal kan vise sig at være endnu højere, da antallet af afspilninger blev meldt ud, mens albummet kun havde været tilgængeligt i omkring 15 timer.

Selv inden albummet blev udgivet, havde Taylor Swift slået en rekord.

"The Tortured Poets Department" slog nemlig rekorden for det album, der blev gemt mest på forhånd på Spotify, dagen inden det udkom.

Albummet skulle oprindeligt indeholde 16 sange, men to timer efter udgivelsen annoncerede Taylor Swift i et opslag på Instagram, at der var 15 sange ekstra.

- Jeg har skrevet så meget tortureret poesi i de sidste to år, og jeg vil gerne dele det hele med jer, så her er anden del af TTPD (The Tortured Poets Department, red.), skrev hun i opslaget.

De mange millioner afspilninger betyder, at Taylor Swift står bag de tre albummer, der har haft flest afspilninger på en enkelt dag på Spotify.

Det er hendes to tidligere albummer "Midnights" og "1989 (Taylor's Version)", der også er i top-3 over de mest afspillede albummer.

Hun har i forbindelse med udgivelsen af "The Tortured Poets Department" også slået rekorden for den mest streamede kunstner på en dag.

Da den 34-årige sangerinde udgav albummet "1989 (Taylor's Version)" tilbage i oktober 2023, slog hun også sin egen rekord for mest streamede kunster på en dag.

Taylor Swift blev udnævnt som Årets Person af Time Magazine i 2023.

Tidligere i april optrådte hun også for første gang på magasinet Forbes' liste over verdens rigeste.

Sangerinden har ifølge Forbes en anslået formue på 1,1 milliard dollar - svarende til 7,7 milliarder kroner.

/ritzau/