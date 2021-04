Tchads præsident død efter genvalg

Tchads leder gennem en lang årrække, Idriss Déby, er død, kort efter han vandt præsidentvalg.

Tchads leder gennem en lang årrække, Idriss Déby, er tirsdag død, efter at han var erklæret for vinder af et valg den 11. april. Hæren oplyser, at Déby døde af kvæstelser, som han fik ved fronten.

Valgkommissionen i det fattige centralafrikanske land havde få timer før meddelt, at Déby kunne fortsætte som præsident, efter at havde fået 79,32 procent af stemmerne ved valget.

Déby kom til magten ved et kup i 1990. Hans valgsejr tidligere på måneden sikrede ham en sjette mandatperiode.

Oprørere har indledt en offensiv i den nordlige del af landet, og militæret meldte tidligere i denne måned om hundredvis af dræbte.

/ritzau/Reuters