Techgiganter skjuler afghanske brugeres konti for Taliban

Facebook, Twitter og LinkedIn har i denne uge alle taget skridt for øge sikkerheden omkring afghanske borgeres profiler på platformene.

Det sker for at beskytte folk mod at blive et mål for Taliban, efter at den militante islamistiske bevægelse har overtaget magten i Afghanistan.

Facebook har blandt andet midlertidigt fjernet muligheden at søge i afghanske brugeres vennelister.

Det oplyser selskabets sikkerhedspolitiske chef, Nathaniel Gleiche, torsdag på Twitter.

Artiklen fortsætter under annoncen

Ifølge Gleiche har Facebook også gjort det nemmere for brugere i Afghanistan at låse deres profil. På den måde bliver personer, de ikke er venner med, ude af stand til at se, hvad de deler på platformen.

Menneskerettighedsgrupper har udtrykt bekymring over, at Taliban kan bruge online platforme til at spore modstandere af bevægelsen.

Amnesty International sagde tidligere i denne uge, at tusindvis af afghanere er i alvorlig fare for at blive mødt af repressalier fra Taliban.

Det gælder blandt andet akademikere, journalister og menneskerettighedsforkæmpere.

I den forbindelse har den tidligere anfører for Afghanistans kvindelandshold i fodbold blandt andet opfordret spillere til at slette deres profiler på sociale medier.

Twitter har i denne uge oplyst, at selskabet arbejder på hurtigere at kunne få svaret på folks anmodninger om at få slettet gamle opslag.

Samtidig tilbyder selskabet at suspendere afghaneres gamle profiler, hvis de indeholder information, der kan skade dem, men som de ikke længere kan få adgang til.

Ifølge Twitter følger selskabet også flere profiler med tilknytning til afghanske regeringsorganisationer nøje, i tilfælde af at de kunne finde på at dele information om ansattes identitet.

Sker det, vil disse konti blive suspenderet ifølge Twitter.

Ligesom Facebook har også LinkedIn skjult, hvilke profiler brugere i Afghanistan er forbundet med.

Det oplyser en talsmand for selskabet.

På den måde kan andre ikke se, hvem folk kender gennem platformen.

/ritzau/Reuters