Techgiganter vil udvikle fælles standard for smarte produkter

Amazon, Apple og Google går sammen for at sikre, at smarte hjemmeprodukter kan tale sammen.

Techgiganterne Amazon, Apple og Google oplyser onsdag, at de planlægger at udvikle en fælles teknologisk standard for smarte produkter i hjemmet.

Det skal sikre, at flere produkter vil være i stand til at tale sammen.

Projektet "har til hensigt at forbedre forbrugeroplevelsen af at forsøge at bruge smarte hjemmeprodukter, som ikke er er indbyrdes kompatible", hedder det i en erklæring fra en arbejdsgruppe.

- Vi tror på, at denne protokol har potentialet til at blive brugt på tværs af systemer og assistenter som Google Assistant, Amazon Alexa, Apples' Siri og andre, hedder det.

Et smart produkt kan for eksempel være et køleskab med en lille computer, der kan holde styr på temperatur, fødevarers holdbarhed, og hvornår der skal bestilles nye varer.

/ritzau/AFP