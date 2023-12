Teenagedreng dræbt af haj ved australsk turistdestination

En teenager har mistet livet i et hajangreb ved Australiens sydlige kyst.

Det skriver det australske medie ABC News.

Angrebet skete ved stranden Ethel Beach på Yorke-halvøen, som er et populært sted for surfere.

Ifølge nyhedsbureauet dpa var drengen 14 år gammel. Han beskrives i flere medier som en erfaren surfer.

En lokal mand siger til ABC News, at det er første gang, han hører om et dødeligt hajangreb i området.

- Jeg har set en del hajer her over de seneste 22 år, men det her er det første dødelige angreb, vi har haft.

- Jeg tror, byen vil sørge. Jeg synes, det er meget trist og meget tragisk og lidt en øjenåbner, siger Luke Sykora.

En anden indbygger på halvøen bemærker, at der kan være sket en stigning i antallet af hajer i området.

- Jeg har surfet her i 40 år. Der har altid været hajer, og man har altid vidst, at der var hajer. Men der virker til at være mange flere nu, siger Marty Goody til ABC News.

Angrebet på den unge dreng kommer efter en række andre over det seneste år i delstaten South Australia, hvor Ethel Beach ligger.

Ved et af de seneste blev en 55-årig mand dræbt, mens han surfede fra stranden Granites Beach, der ligesom Ethel Beach er en yndet turistdestination.

En mand forklarede dengang, at han havde set angrebet. Ifølge manden sprang en haj op af vandet og bed den 55-årige, hvorefter han blev trukket ned under vandet.

Det er almindeligt kendt, at der lever hvidhajer langs den australske sydkyst. I maj blev en kvinde ligeledes dræbt af en hvidhaj, da hun var ude at surfe omkring 120 kilometer syd for Granites Beach.

Hajangreb sker regelmæssigt i Australien, hvor surfing er populært trods de hajfyldte have. Historisk set er det dog sjældent, at angrebene kræver menneskeliv.

I februar mistede en mand livet i Sydney i byens første dødelige hajangreb i mere end 60 år.

/ritzau/