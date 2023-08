Teenager anholdt og sigtet for drab som hadforbrydelse i New York

En 17-årig high school-elev er blevet sigtet for drab som en hadforbrydelse af en sort, homoseksuel danser i den amerikanske delstat New York.

Sagen, hvor 28-årige O'Shae Sibley blev stukket ihjel på en tankstation i Brooklyn i sidste weekend, har tiltrukket sig opmærksomhed fra stjerner som Beyoncé og Spike Lee.

- Han kunne være min søn, siger New York Citys borgmester, Eric Adams, der selv er sort, på et pressemøde på tankstationen, hvor anholdelsen af den mistænkte blev offentliggjort.

Den anholdte, hvis navn ikke er fremme, overgav sig til politiet fredag aften.

Det oplyser Joseph Kenny fra politiet i New Yorks efterforskningsafdeling.

Han er sigtet for second degree murder som en hadforbrydelse. Second degree betyder, at det ikke menes, at drabet var planlagt på forhånd.

Hændelsen skete sent lørdag i sidste uge og blev fanget på kamera.

Her kan man se Sibley og flere andre mænd topløse og iført shorts på en tankstation.

- Mens de ventede på at tanke deres bil, begyndte hr. Sibley og hans gruppe at danse til musik, der spillede fra deres bil, siger Kenny.

Den mistænkte og andre, han var sammen med, "begyndte at råbe af hr. Sibley og hans venner og begyndte at kalde ham nedsættende navne og bruge homofobiske skældsord mod ham", lyder det fra politiet.

/ritzau/AFP