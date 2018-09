Teenager dræbt i krydsild under nye protester i Nicaragua

Siden volden brød ud i Nicaragua i april, er mindst 320 mennesker blevet dræbt, oplyser organisation.

Bevæbnede mænd med masker for ansigtet er søndag stødt sammen med regeringsfjendtlige demonstranter i Nicaraguas hovedstad, Managua.

Ifølge nicaraguansk politi er en 16-årig dreng blevet dræbt i urolighederne, mens fem andre mennesker er såret.

Billeder på nicaraguansk tv søndag viser mænd med våben og det røde og sorte flag, der tilhører regeringspartiet Sandinisternes Nationale Befrielsesfront (FSLN) med præsident Daniel Ortega i spidsen.

Politiet i Managua oplyser i en erklæring, at en 16-årig dreng ved navn Max Romero blev dræbt i krydsilden, da demonstranter begyndte at kaste sten mod nærliggende hjem.

Ifølge Den Interamerikanske Menneskerettighedskommission (IACHR) er mindst 320 mennesker blevet dræbt, siden volden i Nicaragua brød ud i april som følge af en plan fra regeringen om at mindske pensionsydelsen.

Demonstranter i Nicaragua opfordrer præsident Daniel Ortega til at udskrive valg, men lørdag gentog han, at de må vente, indtil hans periode udløber i 2021.

I slutningen af august konkluderede FN's højkommissær for menneskerettigheder i en rapport, at Nicaraguas regering står bag omfattende undertrykkelse af befolkningen og politiske modstandere.

Rapporten opfordrer Nicaraguas regering til straks at stoppe forfølgelsen af demonstranter. Ligeså bør regeringen straks afvæbne de maskerede civilstyrker, der står bag mange drab og vilkårlige anholdelser, lyder det.

FN-rapporten beskriver ulovlige anholdelser, tortur og lukkede retssager. Flere læger, professorer og dommere fortæller desuden, at de er blevet fyret for at have hjulpet demonstranter.

Den politiske uro i landet bunder i demonstranters utilfredshed med præsident Daniel Ortega, der nægter at trække sig fra posten.

Det har ført til demonstrationer, som styret i Nicaragua har slået hårdt ned på.

/ritzau/AP