Teenager er sigtet for skuddrab under protester i Wisconsin

17-årig er mistænkt for at have dræbt to under protester mod politivold i den amerikanske by Kenosha.

En teenager er sigtet for at have dræbt to personer og såret en tredje i Kenosha i Wisconsin. Det skriver Reuters.

- Det lader til at være et medlem af en militsgruppe, som besluttede at tage loven i egen hånd og skyde uskyldige demonstranter ned, sagde Mandela Barnes, der er viceguvernør for Wisconsin, til MSNBC onsdag, før anholdelsen af den 17-årige person blev offentliggjort.

Kenosha har siden søndag været præget af uroligheder og demonstrationer, efter at en sort mand, Jacob Blake, blev skudt flere gange af politiet.

Hændelsen, der blev opfanget af et videokamera, udløste protester mod racisme og overdreven magtanvendelse fra politiets side over for minoritetsgrupper.

Jacob Blake blev skudt af politiet, da han var ved at stige ind i sin bil, hvor hans tre børn sad. Blake overlevede, men det er usikkert, om han kommer til at gå igen, har hans far oplyst til ABC News.

Hændelsen har udløst protester og uroligheder. Det samme skete efter politiets drab på den sorte mand George Floyd i slutningen af maj.

Teenageren, der er sigtet for at have dræbt to personer i Kenosha natten til onsdag dansk tid, blev anholdt i delstaten Illinois.

En del af nattens uroligheder er optaget på videoer, der er lagt ud på sociale medier. På en optagelse ses en gruppe personer løbe efter den bevæbnede teenager og en person høres råbe, at han har skudt en mand.

Den bevæbnede person falder omkuld og bliver angrebet af flere, men han affyrer liggende flere skud fra en riffel. En demonstrant bliver tilsyneladende ramt i overkroppen og falder sammen, mens en anden mand bliver alvorligt såret af et skud i armen.

/ritzau/Reuters