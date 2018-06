Teenager får 300 millioner efter campingulykke i USA

Efter ulykken måtte Zachary Rowe tilbringe et halvt år på hospitalet og gennemgå 30 operationer.

En amerikansk teenager, der mistede sit ben og dele af sit bækken, efter et træ faldt ned over ham under en campingtur i Californien, vil få 47,5 millioner dollar i erstatning. Det svarer til mere end 300 millioner kroner.

Den dengang 12-årige Zachary Rowe var på campingtur med sin familie, da ulykken fandt sted tilbage i 2012.

Det knap 30 meter høje, rådne træ faldt ned og smadrede Zachary Rowes telt, mens han lå og sov. Ulykken var tæt på at koste teenageren livet.

Rowe endte med at tilbringe et halvt år på hospitalet. Her gennemgik han 30 operationer og fik blandt andet amputeret sit højre ben, dele af sit bækken og sin ene balde.

San Mateo og amtets byggeentreprenør er gået med til at betale 30 millioner dollar i et forlig, mens et andet entreprenørfirma skal betale 17,5 millioner dollar.

/ritzau/AP