Teenager forlænger retsopgør om opfundet gruppevoldtægt

Kvindens advokat og mange briter siger, at den 19-årige blev frataget basale rettigheder under retssagen.

En britisk teenager vil appellere en afgørelse i en retssag i Cypern, hvor hun trak en anmeldelse om en gruppevoldtægt tilbage, siger hendes advokater.

De britiske myndigheder udtrykker samtidig bekymring over den behandling, som den 19-årige kvinde har fået i det cypriotiske retssystem.

Den cypriotiske domstol har kendt kvinden skyldig i at have fremsat falske anklager om en påstået gruppevoldtægt. Hun er dømt for at have løjet om, at hun blev seksuelt misbrugt af 12 israelske teenagere i juli.

Mandag fik hun en betinget fængselsstraf på fire måneders fængsel og en bøde.

Hendes advokater siger, at hun vil have renset sit navn og appellerer sagen.

Det, der begyndte, som en efterforskning af en voldtægtssag i det populære feriecenter Ayia Napa på det sydvestlige Cypern er i løbet af seks måneder blevet en politisk sag, som diskuteres på højeste niveau.

Cyperns behandling af den unge kvinde har vakt vrede blandt mange briter, som opfordrer til boykot af Cypern som turistrejsemål.

Selv Storbritanniens udenrigsminister, Dominic Raab, har engageret sig i sagen og udtrykt bekymring over den behandling kvinden har fået, mens hun har haft forbud mod at forlade øen.

Demonstranter protesterede tirsdag uden for retssalen, da der tirsdag blev afsagt dom.

Kvindens advokat, Lewis Power, siger, at hans klient blev frataget sin værdighed og basale menneskerettigheder.

Dommeren i sagen, Michalis Papathanasiou, sagde, at der var taget hensyn til kvindens alder, hendes rene straffeattest og hendes anger, og at han havde givet hende en ny chance. Men han pointerede, at hun havde begået et alvorligt lovbrud.

Kvinden, som ifølge advokaterne lider af posttraumatisk stess, stod tavs foran dommeren, da han læste hendes dom op.

Den 19-årige insisterer på, at der skete seksuelle krænkelser, og at hun blev presset til at trække sine anmeldelser af de israelske teenagere tilbage. En retsmediciner har underbygget hendes anklager om, at voldtægt fandt sted.

De 12 israelere blev kortvarigt tilbageholdt, men hurtigt frigivet, da kvinden trak sin anmeldelse tilbage. De har ikke været indkaldt under retssagen mod kvinden.

I sine vidneudsagn under retssagen sagde kvinden, at hun var på et hotelværelse med en af de israelske teenagere, som hun havde et forhold til. På et tidspunkt kom de andre ind og holdt hende fast, forklarede hun.

Anklagemyndigheden sagde, at kvinden opfandt anklagerne, fordi hun var rasende over at være blevet krænket. Årsagen dertil var, at flere af de mistænkte fra Israel angiveligt havde optaget en video af hende, mens hun havde sex.

/ritzau/Reuters