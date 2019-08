Teenager mistænkes for at smide dreng ud fra kunstmuseums tag

Seksårig dreng er i kritisk tilstand efter et fald på fem etager. 17-årig mistænkes for at have kastet ham.

Britisk politi har søndag anholdt en 17-årig dreng for drabsforsøg efter meldinger om, at en seksårig dreng blev smidt ud fra 10. sal på kunstmuseet Tate Modern i London.

Her ligger der en tagterrasse, hvor besøgende på museet kan nyde udsigten.

Drengen blev fundet på et tag på femte sal. Han blev bragt med helikopter til et hospital i London.

Den seksåriges tilstand betegnes som kritisk.

Der er ikke tegn på, at den 17-årige og den seksårige kendte hinanden, meddeler politiet.

En ansat på museet, som den britiske tv-station BBC har talt med, siger, at der var "en hel del vidner", der så drengen falde fem etager ned.

Efterfølgende blev teenageren oppe på tagterrassen.

Museets sikkerhedsvagter lukkede dørene, til politi og redningsmandskab kom.

Tate Modern var i 2018 den mest velbesøgte turistattraktion i Storbritannien med 5,9 millioner gæster, viser tal fra den britiske turistindustri ifølge BBC.

/ritzau/