Teenager risikerer livstid for skuddrab under raceprotester

Efter flere dage med voldsomme uroligheder i den amerikanske by Kenosha melder politi om fredelig aften.

Amerikanske anklagere vil have en teenager, der er sigtet for at have dræbt to personer og såret en tredje under raceprotester tirsdag, dømt til livstid.

Det fremgår af anklagepunkterne mod den 17-årige dreng fra distriktsadvokat Michael Graveley torsdag lokal tid ifølge nyhedsbureauet dpa.

Den mest alvorlige anklage lyder på forsætligt drab med brug af farligt våben.

Teenageren blev anholdt onsdag lokal tid, en dag efter at skyderiet fandt sted i forbindelse med protester i Kenosha i delstaten Wisconsin.

Omstændighederne ved skyderiet er uklare, men der var flere bevæbnede personer på gaden den tirsdag aften.

Kenosha med cirka 100.000 indbyggere har siden søndag været præget af uroligheder og demonstrationer, efter at en sort mand, Jacob Blake, blev skudt flere gange af politiet.

Under de første to døgns protester i Kenosha var der tilfælde af vandalisme og ildspåsættelser, som ødelagde flere forretninger og butikker.

Tirsdag eskalerede det med sammenstød mellem demonstranter og hovedsageligt hvide bevæbnede personer, der hævdede at være medlemmer af militsgrupper, som ville beskytte lokale forretninger i byen mod at blive ødelagt eller plyndret.

Lokalpoliti fortæller torsdag lokal tid, at efter mange dage med uroligheder var onsdag aften forløbet meget "meget fredeligt".

Myndighederne i Kenosha havde onsdag lokal tid beordret et udgangsforbud gældende fra klokken 19.00 til 07.00 resten af denne uge, skriver AFP.

Jacob Blake blev skudt af politiet søndag i Kenosha, da han var ved at stige ind i sin bil, hvor hans tre børn sad.

Blake overlevede, men det er usikkert, om han kommer til at gå igen, har hans far oplyst til ABC News.

Faren fortæller torsdag til Chicago Sun-Times, at Blake ligger i håndjern i sin hospitalsseng.

Betjenten, der affyrede skuddene, er blevet identificeret og sendt på orlov.

Det amerikanske justitsministerium indledte en føderal efterforskning af Blake-skyderiet onsdag.

/ritzau/