To teenagere er anholdt for dødeligt skyderi i Alabama

To teenagere er blevet anholdt og anklaget for drab efter et skyderi i Alabama, hvor fire personer blev dræbt sent lørdag.

Det oplyser politiet i den amerikanske delstat onsdag.

De to anholdte er drenge på 16 og 17 år. Foruden fire anklager om drab ventes de to at møde en række øvrige anklager, skriver britiske BBC.

Lørdagens skyderi fandt sted i den lille by Dadeville. Det skete omkring klokken 22.30 lokal tid ved en fødselsdagsfejring for en 16-årig.

Mange teenagere var derfor til stede, da skyderiet fandt sted.

De dræbte var tre mænd på 18, 19 og 23 år samt en pige på 17 år.

Foruden de dræbte blev 32 personer såret i skyderiet. Fire af dem er i kritisk tilstand, mens fire andre stadig er indlagt, oplyser politiet ifølge BBC.

- Vi vil sørge for, at alle ofre - ikke kun de dræbte - får den retfærdighed, de fortjener, siger Jeremy Burkett fra efterforskningsholdet i Alabama.

Politiet har endnu ikke noget bud på et motiv bag angrebet. Det står heller ikke klart, hvilket eller hvilke våben der er blevet brugt.

Ifølge hjemmesiden Gun Violence Archive, der monitorerer masseskyderier i USA, har der været 165 masseskyderier i USA i 2023.

Hjemmesiden kategoriserer masseskyderier som skyderier, hvor mindst fire personer enten bliver dræbt eller såret.

Alene fra og med lørdag 15. april, hvor skyderiet i Alabama fandt sted, har der været 11 masseskyderier, viser opgørelsen fra Gun Violence Archive.

Der har i år i USA været 18 masseskyderier, hvor fire eller flere døde.

Masseskyderier fører ofte til en debat om USA's liberale våbenlov.

Det går dog som regel trægt med at indføre ændringer, da mange amerikanere mener, at det er en basal ret, at man skal kunne bære våben.

Også den magtfulde våbenlobby National Rifle Association (NRA) spiller en stor rolle i forhold til ikke at få indført lempelser.

Ifølge nyhedsbureauet AFP er der omkring 400 millioner skydevåben i USA.

/ritzau/Reuters