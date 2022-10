To teenagere mister livet efter uroligheder på Vestbredden

Israelske styrker har lørdag dræbt to palæstinensiske teenagere i kampe på Vestbredden.

Det oplyser embedsmænd fra det palæstinensiske selvstyre ifølge nyhedsbureauet Reuters.

En bevæbnet palæstinenser har ligeledes skudt og dræbt en israelsk soldat i Jerusalem, oplyses det fra israelsk side, skriver nyhedsbureauet.

Ifølge politiet åbnede palæstinenseren ild mod israelske sikkerhedsstyrker ved en sikkerhedspost ved indgangen til en palæstinensisk flygtningelejr i udkanten af Jerusalem nær Vestbredden.

Artiklen fortsætter under annoncen

Det var en kvindelig soldat, som blev dræbt, lyder det fra israelske myndigheder.

Tidligere blev det oplyst, at israelske sikkerhedsstyrker havde besvaret skud fra palæstinensere i Jenin på Vestbredden. Det skulle være sket under en operation for at anholde en person fra gruppen Islamisk Jihad.

Det palæstinensiske sundhedsministerium har oplyst, at to personer på 16 og 18 år blev dræbt i den forbindelse. 11 blev såret.

Den palæstinensiske selvstyrepræsident, Mahmoud Abbas, har fordømt drabene.

Indtrængningen i byen Jenin er de seneste af sin slags og vidner om, at graden af sikkerhed svinger meget på Vestbredden, mens et valg i Israel nærmer sig 1. november.

/ritzau/