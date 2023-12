Teenagere står i frontlinjen i kamp mod Myanmars junta

Hundredvis af kvinder kæmper i en hemmelig væbnet styrke for demokrati mod Myanmars junta.

En af dem er Moe Moe - en 18-årig kvinde, der kalder sig selv en "Mandalay-pige" med henvisning til den myanmarske by Mandalay.

Hun voksede op i en af de sjældne perioder, hvor Myanmar var et demokrati.

Men da diktaturet blev genindført ved et kup i 2021, sluttede hun sig til Folkets Forsvarsstyrker (PDF) og begyndte at få militær træning sammen med hundredvis af andre kvinder.

Hun siger, at hun var drevet af vrede og af hendes mors opfordringer til revolution.

- Jeg kan ikke holde den uretfærdighed ud, som militæret står for. De dræbte uskyldige civile. Mit vigtigste motiv til at gå med er min vrede, siger Moe Moe, som er iklædt forsvarsstyrkernes camouflagetøj.

- Jeg er født i Mandalay. Jeg er en Mandalay-pige. Så derfor tilsluttede jeg mig PDF, siger hun.

Af sikkerhedsgrunde bruger hun et andet navn end sit rigtige.

Kvindernes deltagelse i Folkets Forsvarsstyrke vender op og ned på mange normer og traditionelle kønsroller i det overvejende buddhistiske land.

Men efter at have oplevet den voldelige undertrykkelse besluttede Moe Moe at blive "kriger".

Den dag, hvor hun talte med det franske nyhedsbureau AFP, var hun sammen med andre ved at forberede et droneangreb mod en militær styrke fra juntaen.

Styrken hun kæmper i, Mandalay PDF, har regelmæssigt været involveret i kampe mod militæret.

Moe Moe og de andre kvinder udgør omkring en tredjedel af gruppens droneenhed, som udfordrer militærets dominans i luften.

Gruppen sender kommercielle droner, som er bygget om, så de kan medbringe bomber, der kastes ned mod militæres stillinger og kontrolposter.

- Jeg bliver motiveret af angreb mod militæret, siger hun.

Hendes gruppe sendes også på patruljer og arbejder som førstehjælpere.

Deres dage indledes med løbeture på stiger, hvor der bliver lagt forhindringer ud, og hvor instruktørerne har lagt små mængder af sprængstoffer ud, så de bliver vant til lyden af krig.

I lejren om aftenen sidder de ved bål og spiser i lyset fra deres telefoner og taler med deres familier.

Hendes mor opfordrer hende til at fortsætte med at kæmpe, indtil den demokratiske revolution er gennemført.

/ritzau/AFP