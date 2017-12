Teherans politi lemper kursen mod kvinders påklædning

Alle piger over ni år i Iran skal ifølge islamiske regler gå med tørklæde og lang jakke i offentligheden.

Siden 1979, da den islamiske revolution fandt sted Iran, har der været strenge regler for, hvordan kvinder skal klæde sig.

Og brud med retningslinjerne har hidtil betydet, at kvinderne er blevet anholdt.

Men det bliver der nu lavet om på. I landets hovedstad, Teheran, vil politiet nemlig ikke længere anholde kvinder, som overtræder de islamiske regler.

Det siger general Hossein Rahimi, der leder politiet i byen, til avisen Sharq.

- De, der ikke efterlever den islamiske dress code, vil ikke længere blive anholdt, ligesom der heller ikke vil blive rejst sag mod dem.

Nyhedsbureauet Tasnim rapporterer, at kvinderne i stedet skal gå til en slags undervisning, som politiet står for. Her skal de lære, hvordan de skal klæde sig.

I Iran kræves det, at alle kvinder og piger over ni år har tørklæde på og tager en lang jakke på, når de er ude i offentligheden. Det skal dække håret og deres kvindelige former.

Overtrædelser har tidligere medført anholdelser og i nogle tilfælde straf eller en bøde, skriver nyhedsbureauet dpa.

Men reglerne, som har eksisteret i næsten fire årtier, har ikke haft den ønskede virkning.

De yngre iranske kvinder har længe forsøgt at flytte grænserne for de officielle regler for påklædning.

Blandt andet har mange iklædt sig tørklæder, som hænger løst, så ikke alt hår bliver dækket. Nogle lakerer også deres negle, hvilket skaber vrede hos de konservative mænd i landet.

/ritzau/AP