Teknologien har ikke udryddet afrikansk heksetro. I det nordlige Ghana frygter man heksens mobiltelefon

Det var med nød og næppe, at 68-årige Amina Mahama undslap med livet i behold, da en flok unge mennesker for fire måneder siden satte ild på hendes hytte i landsbyen Nakpali i det nordlige Ghana. De mente, at hun havde forhekset et baobabtræ, så det væltede ned over en af deres kammerater og slog ham ihjel. Kvindens hytte og alle hendes ejendele brændte ned til grunden, og politiet forsøger nu at få stillet gerningsmændene for en domstol.