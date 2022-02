Telefonerne gløder mellem Kreml og Washington

Der er livlig telefontrafik mellem Kreml og Washington D.C.

Højtstående ministre i den amerikanske og russiske regering er i kontakt med hinanden, og der har været i hvert fald to telefonsamtaler på højt niveau lørdag eftermiddag.

Senere lørdag ventes USA's præsident, Joe Biden, og Ruslands præsident, Vladimir Putin, også at drøfte Ukraine-krisen, hvor USA og Nato advarer Rusland mod at sende sin opmarcherede militærstyrke ved grænsen ind i Ukraine.

Putin afviser, at Rusland har planer om en invasion.

Artiklen fortsætter under annoncen

Reuters skriver, at USA's udenrigsminister, Antony Blinken, i en telefonsamtale med sin russiske kollega, Sergej Lavrov, erklærede, at der stadig er åbne diplomatiske kanaler i krisen.

Men hvis de skal bruges, kræver det, at Rusland "deeskalerer" krisen, sagde Biden til Lavrov.

Ned Price, talsmand for USA's udenrigsministerium, siger i en erklæring efter samtalen, at en russisk invasion "vil udløse et resolut, massivt og samlet transatlantisk svar".

Ifølge Rusland beskyldte Lavrov under samtalen USA for at prøve at fremprovokere en konflikt i Ukraine.

- Den propagandakampagne, som USA og dets allierede har sluppet løs om "russisk aggression" imod Ukraine, følger provokerende mål, sagde Lavrov ifølge Ruslands udenrigsministerium.

De to landes forsvarsministre har også været i kontrakt med hinanden.

Det er USA's Lloyd Austin og Ruslands Sergej Sjojgu.

Pentagon, USA's forsvarsministerium, siger, at de diskuterede Ruslands troppeopbygning ved Ukraine.

I øvrigt siger kilder i Pentagon til Reuters, at USA trækker 150 militærrådgivere hjem fra Ukraine.

/ritzau/Reuters