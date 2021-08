Tennessee oplever dødelige oversvømmelser

Dødstallet er blevet ved med at stige, efter at den amerikanske delstat Tennessee har oplevet voldsomme oversvømmelser.

21 er døde, oplyste lokale myndigheder søndag og advarede om, at det var et foreløbigt dødstal.

Tidligere var omkring 40 savnet. Det antal er dog siden blevet halveret.

- Vi er håbefulde omkring, at vi når til enden af den liste, sagde Grant Gillispie, som er politichef i byen Waverly, ifølge lokalmediet News Channel 5 Nashville.

- Vi har oplevet et frygteligt tab af menneskeliv i løbet af de sidste par dage.

- Men vi har set samfundet samle sig, sagde han.

Delstaten blev lørdag ramt af det, meteorologer kalder historiske storme og oversvømmelser med mindst 38 centimeter regn.

Kombineret med stormvejr forårsagede de store mængder nedbør oversvømmelser.

Blandt andet er hovedveje og broer er skyllet bort, og strømafbrydelser har berørt tusindvis af mennesker.

Redningsindsatsen fortsatte søndag lokal tid, hvor redningsfolk gik fra hus til hus for at lede efter mulige ofre eller yde assistance til borgere, der havde brug for det.

Sherif Chris Davis fra Humphrey's County oplyste til CNN, at to spædbørn er blandt de omkomne.

Amtet ligger lidt under 100 kilometer vest for den sydlige delstats hovedstad, Nashville.

Desuden er omkring en håndfuld børn blandt de personer, som er meldt savnede.

I Waverly er situationen særlig slem. Hundredvis af boliger er blevet ødelagt af vandmasser. Og byen står for 20 af ofrene, oplyste Grant Gillispie.

Den 48-årige Cindy Dunn fortæller til avisen The Tennessean, at hun sammen med sin mand havde været fanget på loftet i deres bolig i adskillige timer, fordi indtrængende vand var steget til næsten to meter.

Parret blev hjulpet ud af redningsmandskab, der med hjælp af en gravko fik dem løftet ud af et vindue, skriver nyhedsbureauet Reuters.

På et pressemøde søndag udtrykte USA's præsident, Joe Biden, sin medfølelse for "de pludselige og tragiske tab af menneskeliv" i Tennessee.

Derudover oplyste præsidenten, at USA's nationale katastrofeberedskab (Fema) har taget kontakt til Tennessees guvernør, Bill Lee, for at tilbyde eventuel assistance.

Ikke kun i Tennessee oplever de et voldsomt vejr. Søndag lokal tid nåede den tropiske storm Henri USA's nordøstlige kyst. Her har den medbragt kraftig regn.

Der er udsendt advarsler om oversvømmelser til flere end 35 millioner mennesker.

De første tegn på Henris ankomst nåede New York lørdag aften. Det tvang myndighederne til at aflyse en stjernespækket koncert i Central Park.

/ritzau/AFP