Tennessee-råd genindsætter endnu en ekskluderet politiker

Den demokratiske politiker Justin Pearson, der sammen med en partifælle - Justin Jones - blev smidt ud af kongressen i delstaten Tennessee i USA i sidste uge, bliver genindsat.

Det har et lokalt amtsråd besluttet onsdag, skriver flere amerikanske medier samt nyhedsbureauerne Reuters og AFP.

Beslutningen om Justin Pearson kommer to dage efter, at rådet stemte for at genindsætte Justin Jones.

Det republikanske flertal i Tennessees kongres havde stemt for at ekskludere dem for at have forstyrret kongressens arbejde.

Det skete, da de to politikere deltog i en demonstration med krav om en stramning af delstatens våbenkontrol.

Protesten, der fandt sted inde i kongresbygningen, opstod efter et skoleskyderi, hvor tre niårige børn og tre voksne blev dræbt.

En tredje demokratisk politiker, Gloria Jones, deltog også i protesten, men blev ikke ekskluderet.

Sagen vakte stor opsigt i USA og førte til beskyldninger om racisme. Gloria Jones er en hvid kvinde, mens Justin Jones og Justin Pearson begge er unge, sorte politikere.

Præsident Joe Biden har inviteret de tre politikere, der deltog i demonstrationen i Tennessee, til Det Hvide Hus.

Kamala Harris, som regnes for den første sorte vicepræsident i USA's historie, deltog i en demonstration i Tennessees hovedstad, Nashville, til støtte for trioen.

/ritzau/AFP