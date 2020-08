Terrorangrebene i Christchurch

* Attentatet i Christchurch i New Zealand fandt sted den 15. marts 2019.

* Gerningsmanden dræbte 51 muslimer i to moskéer i byen. 40 mennesker blev såret.

* Australieren Brenton Tarrant blev overmandet og anholdt af politiet under attentaterne. Han har højreekstremistiske synspunkter.

* I marts 2020 erkendte han sin skyld ved et retsmøde. Det gør ham til den første skyldige under New Zealands terrorlovgivning.

* New Zealand indførte særlige terrorlove i 2002.

* Tarrant offentliggjorde et manifest kort før angrebene. I dette manuskript hævder Tarrant at have haft kontakt til den norske massemorder Anders Breivik. Tarrant opfordrer samtidig til vold i manifestet.

Kilder: AFP, AP.

