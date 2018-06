Terroranklaget usbeker taler om Allah i retten i New York

Sayfullo Saipov er anklaget for at dræbe otte mennesker ved at køre en bil over en cykelsti på Manhattan.

En 30-årig usbeker, der er anklaget for drab og drabsforsøg, da han i oktober sidste år kørte en varevogn ned ad en cykelsti på Manhattan i New York, afgav fredag forklaring ved en domstol i den amerikanske millionby.

Her lovpriste han Allah og forsvarede den militante gruppe Islamisk Stat (IS), skriver nyhedsbureauet AP.

Retssagen mod Sayfullo Saipov begynder den 7. oktober næste år. Det meddelte distriktsdommer Vernon S. Broderick under fredagens retsmøde. Imens oplyste anklagemyndigheden, at man først sidst på sommeren vil beslutte, om man vil gå efter dødsstraf.

Gennem sin tolk forklarede Sayfullo Saipov, at dommerens beslutning er ubetydelig for ham. Han sagde, at det eneste, han bekymrer sig om, er Allah og den hellige krig, som Islamisk Stat fører.

Dommer Vernon S. Broderick understregede, at alt, hvad Saipov siger i retten, kan bruges imod ham.

- Jeg forstår dig, men jeg er overhovedet ikke bekymret for det, sagde Saipov.

- Islamisk Stat kæmper ikke om land eller om olie, som nogle påstår. De har et formål. De kæmper for at indføre sharialov på Jorden.

En af Sayfullo Saipovs advokater klagede desuden over, at Saipov kun har haft telefonisk kontakt med sin familie siden sin anholdelse, fordi hans far, mor og søster ikke kan få tilladelse til at rejse til USA.

Ifølge anklagemyndigheden er denne beslutning dog truffet af udenrigsministeriet.

Sayfullo Saipov blev skudt i maven af politiet og anholdt, kort efter at han i høj fart kørte ind i flere mennesker på en cykelsti på Manhattan den 31. oktober sidste år. Han er anklaget for otte drab, 12 drabsforsøg og for at støtte Islamisk Stat.

I kølvandet på angrebet opfordrede USA's præsident, Donald Trump, gentagne gange på Twitter, til at Saipov bør idømmes dødsstraf.

Under et retsmøde umiddelbart efter angrebet fortalte Sayfullo Saipov, at han var glad for, at han havde udført det. Samtidig bad han om tilladelse til at hænge et flag med Islamisk Stats logo op på den hospitalsstue, han lå på.

Det skriver nyhedsbureauet Reuters.

Islamisk Stat har taget skylden for angrebet. Gruppen har dog ikke fremlagt nogen beviser for påstanden.

/ritzau/