Terrormistænkt ekssoldat er anholdt efter menneskejagt i London

En terrormistænkt tidligere soldat er blevet anholdt i London efter en menneskejagt, der har varet, siden manden flygtede fra et fængsel i den britiske hovedstad onsdag morgen.

Det oplyser politiet i London på det sociale medie X - tidligere Twitter.

Der er tale om en 21-årig fange, der menes at være sluppet ud fra fængslets køkken, hvor han arbejdede, ved at spænde sig fast til undersiden af en varevogn, der leverede mad.

Fredag ledte politiet efter ham i den store Richmond Park i det sydvestlige London. Fængslet ligger cirka otte kilometer fra Richmond Park.

Nord for parken ligger området Chiswick, hvor manden lørdag er blevet pågrebet.

Hans forsvinden fra fængslet udløste en massiv menneskejagt. Der har været indført ekstra sikkerhedskontrol i havne og lufthavne, fordi man frygtede, at han ville flygte ud af landet, skriver nyhedsbureauet Reuters.

Manden var senest i retten i London 28. januar. Her blev han varetægtsfængslet for to hændelser, som begge fandt sted ved en base for det britiske flyvevåben i Stafford i det centrale England.

Han står over for anklager om i august 2021 at have forsøgt at "fremskaffe information af en art, der kan være brugbar for en person, som vil udføre eller planlægger at udføre en terrorhandling".

Han mistænkes også for at have anbragt falske bomber ved militærbasen.

Hans retssag i Woolwich Crown Court skal ifølge nyhedsbureauet AFP begynde 13. november.

/ritzau/