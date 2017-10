Terrormistænkt topfigur er dræbt i ildkamp i Filippinerne

Manden, som Islamisk Stat har betegnet som bevægelsens emir i det sydøstlige Asien, er blevet dræbt.

De to sidste overlevende ledere bag en blodig belejring af en by i Filippinerne er blevet dræbt i en skudveksling med soldater.

Det oplyser kilder i Filippinernes sikkerhedstjeneste til nyhedsbureauet AP.

Isnilon Hapilon og Omarkhayam Maute blev dræbt mandag i byen Marawi, der ligger i den uroplagede sydlige region Mindanao.

Marawi blev i maj i år indtaget af militante islamister. Det skete under ledelse af blandt andre Hapilon og Maute.

Jihadisterne havde forbindelse til den militante Abu Sayyaf-gruppe, der har svoret troskab til Islamisk Stat.

Tusindvis af soldater er sat ind for at generobre Marawi.

Under mandagens kampe blev mindst 17 gidsler reddet af soldater, oplyser AP's kilder. De fortæller også, at kampen om byen muligvis vil være overstået denne uge.

Isnilon Hapilon stod ifølge AP på det amerikanske forbundspoliti FBI's liste over de mest eftersøgte terrormistænkte i verden.

BBC og Reuters har tidligere skrevet, at Islamisk Stat har betegnet Hapilon som bevægelsens emir i det sydøstlige Asien.

Det frygtes, at Abu Sayyaf og andre islamistiske grupper forsøger at tage kontrollen over det sydlige Filippinerne og danne et kalifat, der også kan strække sig over andre lande i Asien.

/ritzau/