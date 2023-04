Terrorplaner i Paris koster fem mænd mere end 40 års fængsel

En domstol i Frankrig har idømt fire mænd mellem fem og 15 års fængsel for planlægningen af et terrorangreb på boulevarden Champs-Élysées i Paris.

Det skriver nyhedsbureauet AFP.

En femte mand blev idømt fem års fængsel, hvoraf halvandet år blev suspenderet. Han kunne dog forlade retten som en fri mand, da han allerede har siddet varetægtsfængslet så længe, som fængselsstraffen ville vare.

De fem blev anholdt i 2019. Dengang var de mellem 17 og 39 år.

De er dømt for at have planlagt et angreb på politibetjente og muligvis civile på den kendte boulevard i Paris tæt på præsidentpaladset, Élyséepalæet.

Den ældste er blevet idømt 15 års fængsel. To andre har fået 12 års fængsel. Og endelig blev to idømt fængsel i fem år, skriver AFP.

Den ene af de dømte, der er blevet straffet med 12 års fængsel, menes at være lederen af gruppen. Han var 17 år, da han blev anholdt i sagen i 2019.

To år tidligere var han blevet anholdt at tysk politi, da myndighederne i Tyskland mistænkte ham for at have forsøgt at tilslutte sig den militante gruppe Islamisk Stat i Syrien. På det tidspunkt var han 15 år.

Også en af de øvrige gerningsmænd var mindreårig, da terrorplanerne blev lagt. Han er blevet idømt fem års fængsel for ikke at fortælle myndighederne om de terrorplaner, som de øvrige gruppemedlemmer arbejdede på.

Den sidste, der fik fem års fængsel, hvoraf halvandet år blev suspenderet, finansierede ifølge dommen det forestående terrorangreb.

/ritzau/