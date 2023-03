Terrorsigtede søstre anholdes i Norge efter retur fra fangelejr

To terrorsigtede søstre og deres tre børn er landet i lufthavnen i Oslo efter at være blevet hjulpet med at rejse hjem fra al-Roj-lejren i Syrien.

Det oplyser det norske politis sikkerhedstjeneste, PST, natten til onsdag, skriver det norske nyhedsbureau NTB.

Kvinderne er blevet anholdt og sigtet for at have været en del af Islamisk Stat, der klassificeres som en terrororganisation.

De fremstilles med henblik på varetægtsfængsling, da der er frygt for, at der ellers vil ske manipulation af beviser.

- Aktuelt vides det ikke, hvornår det sker, siger PST's kommunikationschef, Trond Hugubakken, ifølge NTB.

Kvindernes advokat, Geir Lippestad, bekræfter over for det norske medie VG, at kvinderne er landet.

De to kvinder var bekendt med, at de ville blive pågrebet ved ankomsten til Norge.

De blev blandt andet hentet hjem på grund af de farlige levevilkår i fangelejren og havde selv bedt om hjælp fra de norske myndigheder.

Det er tidligere blevet beskrevet, at der er hårde forhold i den syriske fangelejr. Der er blandt andet begrænset vand, lægehjælp og skolegang.

I Danmark har spørgsmålet om hjemtagelse af kvinder og børn fra fangelejrene al-Roj og al-Hol været et omdiskuteret politisk emne. Indtil videre har danske myndigheder hentet tre kvinder og 14 børn hjem fra lejrene.

Fem børn og tre kvinder opholder sig fortsat i Syrien.

En af de kvinder blev i sidste uge tilbudt evakuering til Danmark sammen med sine to børn.

Det skyldes, at Højesteret onsdag i sidste uge underkendte Udlændinge- og Integrationsministeriets afgørelse om at fratage kvinden hendes danske statsborgerskab.

Ministeriets beslutning var ifølge Højesteret ikke i overensstemmelse med kravet om proportionalitet.

Udlændinge- og Integrationsministeriet kan kun fjerne et dansk statsborgerskab, hvis det ikke gør personen statsløs.

Kvinden er født i Danmark og fik ved fødslen både dansk og iransk statsborgerskab i kraft af sin far.

Men hun har ifølge Højesteret "hverken haft bopæl i Iran eller i øvrigt opholdt sig i Iran i længere tid og har heller ikke kontakt til slægtninge i Iran, ligesom hun ikke taler farsi, som er Irans officielle sprog".

