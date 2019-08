Terrorsigtet i Oslo siger ja til retspsykiatrisk observation

Den 21-årige terrorsigtede Philip Manshaus har sagt ja til retspsykiatrisk observation.

I Oslo har den 21-årige terrorsigtede Philip Manshaus sagt ja til retspsykiatrisk observation, skriver NTB.

Manshaus er varetægtsfængslet for fire uger.

Han er sigtet for at have planlagt et terrorangreb i moskéen al-Noor Islamic Centre i Bærum uden for den norske hovedstad efter først at have dræbt sin 17-årige stedsøster.

Manshaus er blevet afhørt to gange, efter at han blev overmandet og anholdt i moskéen. Han har tilstået, at han affyrede skud i moskéen, og at han stod bag sin stedsøsters død. Men han erklærer sig ikke skyldig i nogen forbrydelse.

Manshaus forsvarer, Unni Fries, siger, at hendes klient var samarbejdsvillig under en afhøring fredag.

Den 21-årige ville først ikke forklare sig for politiet, men han ombestemte sig.

- Det var egentlig planen, at han skulle afhøres igen onsdag eftermiddag, men han har så meddelt, at han ikke vil afgive forklaring på nuværende tidspunkt, siger Unni Fries.

Forsvareren oplyser, at den retspsykiatriske observation finder sted på Politigården i Oslo i løbet af denne uge.

Den bliver foretaget af en politilæge med psykiatrisk kompetence. Vedkommende skal afgøre, om der skal iværksættes en fuld mentalundersøgelse.

Unni Fries siger, at hun vil blive overrasket, hvis der ikke bliver truffet beslutning om en fuld undersøgelse.

Politiet siger, at undersøgelser af den 21-åriges aktiviteter på internettet har vist, at han har højreekstreme hensigter.

Han har blandt andet rost gerningsmanden bag masseskyderiet i El Paso i USA tidligere i denne måned.

/ritzau/NTB