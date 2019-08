Terrorsigtet nordmand gennemgår psykiatrisk undersøgelse

En undersøgelse skal være med til at afgøre, om Philip Manshaus kan stilles til ansvar for sine handlinger.

Den terrorsigtede nordmand Philip Manshaus har onsdag gennemgået en over tre timer lang psykiatrisk undersøgelse i Oslo.

Det oplyser Pål-Fredrik Hjort Kraby fra politiet i Oslo.

- Den begyndte klokken 13, og jeg har ikke fået besked om, at den er afsluttet. Vi kommer ikke til at give nogen informationer, før vi har en erklæring. Jeg regner med, at det bliver i weekenden, siger han omkring klokken 16.

21-årige Philip Manshaus er sigtet for at have planlagt et terrorangreb i moskéen al-Noor Islamic Centre i Bærum uden for den norske hovedstad efter først at have dræbt sin 17-årige stedsøster.

Den foreløbige psykiatriske undersøgelse skal afklare, om der er behov for en fuld mentalundersøgelse af den unge nordmand.

Formålet er at afklare, om han var tilregnelig i gerningsøjeblikket.

