Terrortiltalt norsk IS-kvinde erklærer sig ikkeskyldig

Retssag indledt i Oslo mod 30-årig kvinde, som blev gift tre gange med IS-krigere i Syrien.

En terrortiltalt kvinde har i Oslo mandag erklæret sig ikke skyldig i anklager om at have støttet ekstremistgruppen Islamisk Stat i Syrien.

- Nej, svarede den 30-årige kvinde, da tiltalen mod hende var læst op i Oslo tingret. Tingretten er den første retsinstans i Norge og svarer til byretten.

Retssagen blev indledt mandag morgen og skal vare i fire uger. Det imødeses med spænding, hvordan kvinden vil forklare og skildre sit liv i IS-kontrollerede områder, hvor hun var gift tre gange med IS-krigere.

Kvinden blev for et år siden hentet hjem fra al-Hol lejren i Syrien. Hun er mor til to børn. Hun blev anholdt, da hun landede i Oslo.

Selv om kvinden nægter sig skyldig, bestrider hun ikke de væsentligste kendsgerninger, som tiltalen er bygget på.

Kvindens forsvarer, Nils Christian Nordhus, siger, at kvinden gruer for retssagen og ikke føler noget behov for at forklare sig.

- Men hun ved, at tiltalen mod hende er alvorlig, og hun er indforstået med, at det er nødvendigt for retten og parterne i sagen at stille hende spørgsmål, har Nordhus sagt til NTB.

Hendes børn - en dreng og en pige - er i dag fire og seks år. Det ene barn var alvorligt syg, da de blev hentet tilbage til Norge. Uenighed om kvindens sag mellem regeringspartierne udløste en regeringskrise i Oslo. Fremskrittspartiet (FrP) var imod, at kvinden og de to børn skulle have lov til at komme til Norge.

Det indvandringskritiske parti trak sig fra regeringen som følge af sagen.

Kvinden, som er født i Pakistan, kom til Norge som lille og voksede op i det østlige Oslo.

Hun og de to børn forlod det sidste lille IS-område i Syrien i begyndelsen af marts 2019 og opholdt sig derefter i al-Hol-leiren i Syrien.

/ritzau/NTB