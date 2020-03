Tesfaye: Danmark klar med mere mandskab til Grækenlands grænse

Danmark vil sende flere folk til Grækenland for at håndtere migrationsstrøm, siger udlændingeministeren.

Danmark er klar til at sende mere mandskab til Grækenland for at hjælpe grækerne med at håndtere de mange flygtninge, der kommer til landet, efter at Tyrkiet lørdag åbnede landets grænser mod EU.

Det siger udlændinge- og integrationsminister Mattias Tesfaye (S).

- Vi kan bidrage med mere personale, der på forskellige måder kan hjælpe ved den græske grænse.

- Men jeg er meget åben for at diskutere, hvad Grækenland konkret har brug for, og så er Danmark klar til at levere det, vi kan, siger han.

Tesfaye er onsdag til ekstraordinært rådsmøde i Bruxelles for at diskutere situationen i Grækenland, og hvordan EU's medlemslande skal hjælpe.

De danske myndigheder har siden sommeren 2019 været til stede ved de græske øer efter anmodning fra EU's agentur for grænse- og kystbevogtning, Frontex.

Men Danmark sender gerne mere hjælp, understreger Tesfaye.

Frontex har en hurtig indsatspulje – rapid reaction pool – der består af op til 1500 grænsevagter og teknisk udstyr fra EU’s medlemslande.

Danmark er forpligtet til at sende 29 ekstra folk ud af de 1500 folk.

Den hurtige indsatspulje kan aktiveres, hvis et medlemsland er under hastende og exceptionelt pres ved de ydre grænser.

Det har Grækenland været i flere dage, og landet har derfor anmodet om at få aktiveret Frontex’ hurtige grænseindsats, hvilket blev godkendt tirsdag.

På mødet onsdag diskuterer Tesfaye med sine EU-kolleger, hvordan de enkelte medlemslande skal bidrage med at beskytte EU’s ydre grænser ved Grækenland.

