Tesfaye ser stigende europæisk opbakning til nyt asylsystem

Man fornemmer et lille suk, når udlændinge- og integrationsminister Mattias Tesfeye (S) igen får spørgsmålet om, hvilket land uden for Europa der skal huse et modtagecenter for migranter.

Efter mere end to et halvt år i regering er det endnu ikke lykkedes S-regeringen at gennemføre forslaget. Men Mattias Tesfaye ser stigende forståelse blandt EU-landene for det danske ønske om et grundlæggende nyt asylsystem.

Det siger udlændinge- og integrationsministeren efter et møde med ministrene fra de andre EU-lande i den franske by Lille fredag.

- Da jeg deltog i mit første rådsmøde i sommeren 2019, var forslaget nye tanker. Dengang oplevede jeg kun meget forsigtig interesse. Men de seneste måneder har jeg oplevet kraftigt stigende interesse for at følge de danske ambitioner.

- Der er langt større lydhørhed nu, end der var for et par år siden, siger Mattias Tesfaye.

Danmark har længe haft et tæt asylpolitisk samarbejde med Østrig. Men ifølge Tesfaye er nye lande blevet mere interesseret. Det er lande som Polen, Letland og Litauen, der har haft migrationsudfordringen på grænsen til Hviderusland helt tæt på.

- Regeringernes politik tager farve af, hvor de ligger geografisk, og hvad deres erfaringer med migration er. Der kan jeg mærke, at stadig flere EU-lande oplever, at det nuværende system er uholdbart, siger Tesfaye.

Han peger samtidig på, at asyltallet er "enormt højt" i Østrig, mens indkvarteringen er under "voldsomt pres" i Belgien og Holland.

- Landene oplever, at migrationen er ude af kontrol. Vi er i en situation, hvor menneskesmuglere har større indflydelse på asylpolitikken end lovlydige borgere, der stemmer ved valgene. Det er uholdbart, siger Tesfaye.

Han forventer, at Danmark på et tidspunkt igen vil mærke presset, selvom asyltallene i øjeblikket er lave.

- Det er naivt at tro, at vi ikke vil blive berørt. Vi skal ikke gå i gang med at gennemføre det her, når vi er i knæ. Vi skal benytte den nuværende, forholdsvis rolige periode til at få indgået partnerskaber med lande uden for Europa, siger Tesfaye.

På mødet understregede han over for de øvrige EU-landes ministre, at det danske ønske kan lade sig gøre. Det viser aftalen mellem EU og Tyrkiet, som bliver økonomisk kompenseret for at huse migranter, mener Tesfaye.

- EU-Kommissionen lavede selv aftalen med Tyrkiet. Den har masser af problemer, men grundlæggende set har den været meget gavnlig. Den var med til at sætte en prop i hullet, da tilstrømningen mod Europa var allerstørst.

- Det, jeg appellerer til, er, om ikke vi kan lave lignende aftaler. Det er grundlæggende det, den danske regering arbejder på. Vi ønsker at indgå en aftale med et land uden for Europa om at håndtere migrationen bedre, siger Mattias Tesfaye.

/ritzau/