Tesfaye: Vi nærmer os en halv million ukrainske flygtninge

- Europa står med et skridt inde i det, der kan udvikle sig til den værste humanitære krise, siden jeg var barn.

Sådan lyder det fra udlændinge- og integrationsminister Mattias Tesfaye (S), der søndag er rejst til Bruxelles for at deltage i et uformelt ministermøde, som har flygtninge fra Ukraine som hovedpunkt.

Forud for mødet lægger Mattias Tesfaye op til, at Danmark skal åbne dørene for ukrainske flygtninge og yde konkret hjælp Polen og andre lande, der grænser op til Ukraine.

- Vi nærmer os en halv million flygtninge. Det er en rigtig alvorlig fordrivelseskrise. Danmark kan ikke bare nægte at tage ansvar i denne situation.

Artiklen fortsætter under annoncen

- Det er vores nærområde. Og regeringens politik har hele tiden været, at flygtninge skal hjælpes i nærområdet. Derfor bør vi bidrage nu, siger Mattias Tesfaye.

Regeringen planlægger ud fra, at der kommer omkring 20.000 ukrainske flygtninge til Danmark. Men Tesfaye erkender, at det svært at forudse, om det tal er for lavt eller for højt sat.

- Vi har allerede modtaget de første ukrainske flygtninge i Danmark. Vi skal selvfølgelig have en seng og måltid til dem, men også et samfund, der er klar til at tage imod, siger Mattias Tesfaye.

Han peger på, at der allerede er 13.000 ukrainere i Danmark. Mange af de ukrainere, der kommer til Danmark som flygtninge, vil overnatte hos de ukrainere, der er kommet for at arbejde i eksempelvis landbruget.

- Vi planlægger ud fra indkvartering til 20.000. Men det kan være, at vi skal skrue det tal voldsomt op eller voldsomt ned.

- Som vi allerede kan se, så får en del af dem, der kommer i brug for indkvartering. For de bor simpelthen på sofaen eller i gæsteværelset hos ukrainere, der allerede er kommet til Danmark, siger Tesfaye.

Før mødet for EU-landenes ministre har han desuden et møde med sin polske ministerkollega. Polen grænser op til Ukraine og modtager derfor mange flygtninge i øjeblikket. Ifølge Tesfaye skal mødet blandt andet bruges til at spørge om, hvad Danmark kan bidrage med i forhold til Polen.

- EU kommer virkelig til sin ret i denne situation, fordi vi får mulighed for at koordinere med hinanden og spørge de lande, som grænser op til Ukraine om, hvad de faktisk har behov for. Det er ikke altid det, man forestiller sig, siger Mattias Tesfaye.

Han vil derfor ikke på forhånd sige, hvad Danmark skal hjælpe Polen med.

Det er heller ikke sikkert, at der bliver truffet beslutninger på det uformelle møde for ministrene søndag. Ministrene skal mødes igen på torsdag og fredag til et formelt møde, hvor Frankrigs præsident, Emmanuel Macron, lægger op til, at der skal meldes hjælp ud fra EU-landene.

Frankrig har i øjeblikket formandskabet for EU.

- Jeg tror, at det er tænkt af det franske formandsskab, at vi mødes nu. Lad os få holdningerne på bordet og de forskellige behov. Og så har vi et par dage til at få lavet et egentligt beslutningsgrundlag. Og så forventer jeg, at vi på torsdag tager det næste skridt, siger Tesfaye.

/ritzau/